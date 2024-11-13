Забота о здоровье и кошельке. СБП запустила программу кешбэка за покупки в аптеках

Ежемесячно россияне совершают в аптеках около 50 миллионов покупок. А в осенне-зимний период, когда особенно важно следить за здоровьем, спрос на лекарства начинает расти. Система быстрых платежей запустила новую акцию, позволяющую сделать поход за препаратами чуть более приятным.

Теперь при оплате в любой аптеке, где это можно сделать по СБП, покупатель получает кэшбек в 5% от суммы чека.

«Кешбэк вернется абсолютно за любые покупки в аптеках, в том числе, например, за приобретение витаминов, различных  добавок или лекарств», — уточнила директор по развитию клиентских сервисов НСПК Елена Лазарева.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Для этого необходимо заранее зарегистрироваться на сайте vamprivet.ru. Оплачивать можно как через мобильные приложения и сайты аптек, так и при очной покупке. Через минуту деньги вернутся на счет.

Акция продлится до 16 декабря.

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