Забег в Нижегородской области собрал около 750 тысяч рублей для детей с синдромом Дауна

В субботу, 30 августа, в Нижегородской области прошел седьмой благотворительный забег «Спорт во благо». Это проект фонда «Синдром любви», который проводится по всей России с 2006 года. В этом году участники собрали около 750 тысяч рублей для поддержки детей с синдромом Дауна, сообщило ИА «Время Н».
«Я рада, что у нашего бегового сообщества создалась такая славная традиция — провожать лето добрыми делами здесь, на нашем забеге», —поделилась исполнительный директор «Рейтинг/спорт» Инна Дятлова.
В мероприятии приняли участие около 800 бегунов всех возрастов. Собранные средства будут перечислены в НООО «Сияние», которая занимается развитием и адаптацией детей с синдромом Дауна.
