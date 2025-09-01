Забег в Нижегородской области собрал около 750 тысяч рублей для детей с синдромом Дауна

В субботу, 30 августа, в Нижегородской области прошел седьмой благотворительный забег «Спорт во благо». Это проект фонда «Синдром любви», который проводится по всей России с 2006 года. В этом году участники собрали около 750 тысяч рублей для поддержки детей с синдромом Дауна, сообщило ИА «Время Н».