Забег «Петров Первых» пройдет в Петербурге 18 мая

В воскресенье, 18 мая, в Приморском парке Победы в Петербурге пройдет масштабное событие — ежегодный забег «Бегом с Дневником», организованный официальным изданием правительства Санкт-Петербурга. Об этом сообщил «Петербургский дневник» .

Участниками мероприятия, которое входит в программу празднования Дня города, станут более трех тысяч человек из разных регионов России и других стран.

Важной частью программы станет костюмированный «Забег Петров Первых». Стать императором сможет любой желающий! Для этого нужно зарегистрироваться в группе «Бегом с Дневником» во «ВКонтакте» и подготовить атрибуты Петровской эпохи. Участникам забега предстоит пробежать дистанцию 353 метра в честь дня рождения Петра I.

Помимо костюмированного забега, участники смогут преодолеть дистанции в пять и 10 километров. Для юных спортсменов предусмотрены забеги на 500 метров (для детей пяти-восьми лет) и один километр (для детей 9–14 лет). Все бегуны получат медали, а победители в каждой категории — кубки и призы от партнеров мероприятия.