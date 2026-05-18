Забег «Бегом с Дневником» в Петербурге объединил более трех тысяч участников

Забег «Бегом с Дневником» собрал свыше трех тысяч участников всех возрастов. На старт вышли представители разных поколений, сообщила газета «Петербургский дневник» .

Так, 88-летняя жительница блокадного Ленинграда Валентина Котикова преодолела дистанцию в пять километров. А восьмилетняя петербурженка Александра Захарова приняла участие в детских забегах, преодолев дистанцию в один километр.

«Вначале бежать было легко, а к концу стало труднее — я начала уставать, и многие меня обгоняли», — поделилась своими впечатлениями девочка.

Часть средств от продажи слотов передадут фонду «Бумажная птица». Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов выразил уверенность, что забег «Бегом с Дневником» создает особенную атмосферу единения.