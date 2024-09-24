За оскорбление чиновников в интернете предложили наказывать реальными сроками

Правительство поддержало законопроект председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева об ужесточении наказания за публичные оскорбления представителей власти. За резкие высказывания в соцсетях он предложил назначать до двух лет тюрьмы, сообщил ТАСС .

Депутат подготовил поправки в статью 319 Уголовного кодекса России. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила его инициативу. В новой редакции статьи за публичное оскорбление представителя власти суд сможет штрафовать россиян на сумму до 80 тысяч рублей, наказывать обязательными работами до 460 часов или исправительными до двух лет. Действующее законодательство предусматривает штраф на сумму вдвое меньше, работы до 360 часов и до года соответственно.

Пискарев предложил дополнить статью частью об ответственности за оскорбление чиновников в интернете или СМИ. Если закон вступит в силу, за преступление в онлайн накажут гораздо более сурово, чем в очном формате — штрафом до миллиона рублей, обязательными работами до 480 часов, принудительными работами или лишением свободы до двух лет.

В начале 2024 года фигурантом уголовного дела об оскорблении представителей власти стал бывший временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Тамбовской области Алексей Овчинников. Он нецензурно высказался в адрес ГИБДД.