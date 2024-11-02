XYZ: российские геймеры стали чаще выбирать лицензионный контент вместо пиратских игр

В России отмечается спад использования пиратских видеоигр. Все больше геймеров отдают предпочтение лицензионной продукции, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование онлайн-школы в сфере разработки игр и компьютерной графики XYZ.
Отмечается, что с начала 2024 года количество пиратов, которые впоследствии приобрели официальный контент, выросло на 15%. Еще в I квартале текущего года этот показатель составлял 53%, однако уже к октябрю 68% российских пользователей отдали предпочтение лицензированным видеоиграм. При этом в III квартале 2024 года геймеры из России скачали пиратских копий на общую сумму 81,6 миллиарда рублей.
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