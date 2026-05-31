XDA: подключение компьютера напрямую к электросети может стать причиной серьезной поломки

Подключение стационарных компьютеров напрямую к электросети может стать причиной серьезной поломки. Об этом сообщил сайт MK.RU со ссылкой на издание XDA. Авторы статьи обращают внимание на распространенную ошибку, которая может привести к потере дорогостоящего оборудования.

Специалисты отмечают, что встроенные блоки питания, которые есть в большинстве персональных компьютеров, имеют защиту от перегрузок и пульсаций. Однако, по мнению экспертов, такие устройства могут справиться только с незначительными колебаниями напряжения.

«Блок питания не предназначен для защиты от мощных скачков напряжения, вызванных, например, ударами молнии или резкими изменениями в электросети», — указали эксперты.

Чтобы предотвратить возможные повреждения компьютера, рекомендуется использовать сетевые фильтры с предохранителями или источники бесперебойного питания (ИБП). Источники бесперебойного питания не только защищают от перегрузок, но и обеспечивают несколько минут для сохранения данных и корректного завершения работы в случае отключения электричества.

Также специалисты отмечают, что стоимость ИБП редко превышает 5–10% от общей стоимости компьютера, а значит, инвестиции в защиту оборудования будут минимальными.