Wildberries разъяснил комиссию за доставку в ПВЗ

Wildberries: комиссию до 500 рублей за доставку в перегруженные ПВЗ ввели давно

Wildberries не вводил новых комиссий за доставку в перегруженные пункты выдачи заказов (ПВЗ). Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

«Опция платной доставки в перегруженные ПВЗ не является новой. Она работает уже несколько лет и является временной мерой, которая помогает пункту выдачи справиться с большим объемом заказов», — рассказали в компании.

Представители Wildberries добавили, что загрузку каждого ПВЗ анализирует специальный алгоритм. Он и помечает перегруженные пункты, отмечая, что там доставка будет платной. При этом стоимость может варьироваться. Размер платы будет зависеть от габаритов товара и сложности его транспортировки.

Wildberries отметили, что пометка о платной доставке пропадает, когда загрузка на ПВЗ нормализуется. Кроме того, покупатели могут забрать заказ бесплатно, но в любом другом пункте, который не отмечен как перегруженный.

Информацию о введении комиссии за доставку товара ранее опубликовал Telegram-канал«Москвач», отметивший, что она начинается от 200 рублей и может достигать 500 рублей.

Ранее основатель компании Татьяна Бакальчук сообщила, что Wildberries сделают площадкой для продавцов услуг.