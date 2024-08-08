Wildberries: базовый набор необходимых товаров для кошки обойдется в 5,3 тысячи рублей

Всемирный день кошек празднуют каждый год 8 августа. По такому случаю пресс-служба Wildberries посчитала, сколько стоит базовый набор для кошек в наши дни, сообщил «Ридус».

В общей сумме кошатнику придется отдать 5 328 рублей. В эту стоимость входят корм, миски, лоток с совком для уборки отходов, впитывающий древесный наполнитель, домик с когтеточкой и навесной игрушкой, когтерезка, расчески и шампунь.

Отмечается, что особой популярностью на маркетплейсе пользуется игрушка для кошек в виде голубя с мятой и валерианой.