Wildberries: базовый набор необходимых товаров для кошки обойдется в 5,3 тысячи рублей

Всемирный день кошек празднуют каждый год 8 августа. По такому случаю пресс-служба Wildberries посчитала, сколько стоит базовый набор для кошек в наши дни, сообщил «Ридус».

В общей сумме кошатнику придется отдать 5 328 рублей. В эту стоимость входят корм, миски, лоток с совком для уборки отходов, впитывающий древесный наполнитель, домик с когтеточкой и навесной игрушкой, когтерезка, расчески и шампунь.

Отмечается, что особой популярностью на маркетплейсе пользуется игрушка для кошек в виде голубя с мятой и валерианой.

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