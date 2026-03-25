Webbankir: желаемый доход россиян в 2026 году превысил 180 тысяч рублей

Согласно исследованию онлайн-платформы Webbankir, средний желаемый месячный доход для жителей России в 2026 году составил более 180 тысяч рублей. С итогами опроса ознакомился сайт «ФедералПресс» .

В ходе исследования выяснилось, что значительная часть респондентов — 35,1% — указала на желание получать 100 тысяч рублей в месяц. Сумма в 150 тысяч рублей привлекла 17,5% опрошенных, а 19,6% хотели бы иметь доход в 200 тысяч рублей. Более 22% участников опроса ожидают еще более высоких доходов. Среди них 10,3% стремятся к заработку свыше 400 тысяч рублей ежемесячно. При этом для 5% приемлемым оказался доход на уровне 50 тысяч рублей.

Исследование также показало, что 94,2% опрошенных активно работают над улучшением своего материального положения. Поиск дополнительного заработка остается самой распространенной практикой — на нее указали 35,4% граждан.