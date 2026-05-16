Владельцы загородных домов часто мечтают о красивом и ухоженном саде. Однако, несмотря на тщательный выбор растений и садового декора, результат не всегда оправдывает ожидания. Канал We love PUSHE перечислил несколько распространенных ошибок.

Первая — излишняя симметрия. Идеальная зеркальность в саду — редкость. Высаживание растений парами может создать строгий, но неестественный вид. Лучше использовать группы из трех, пяти или семи саженцев для создания динамики и естественного ландшафта.

Еще одно упущение — отсутствие единой концепции. Участок должен быть визуальным продолжением дома. Если архитектура дома строгая и лаконичная, то и сад должен придерживаться минимализма и четких форм. Иначе ультрасовременный коттедж может выглядеть неуместно рядом с классической теплицей или хаотичными грядками, добавил сайт «7Дней.ru».