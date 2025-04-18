Взлет цен на картофель связали с погодными аномалиями
Директор Картофельного союза: цены на картофель выросли из-за штормов
Цены на картофель поднялись из-за «аномально тяжелых» погодных условий. Такое объяснение в эфире радиостанции «Говорит Москва» дал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.
Он напомнил о неурожае в прошлом году и обратил внимание, что аграриям не удалось собрать много крупных корнеплодов, поэтому в последнее время на прилавках магазинов появляется все больше картофеля из Египта. По его словам, в последние две недели произошли сдвиги в поставках, из-за чего цены выросли.
«По погодным условиям были шторма, и суда задержались с логистикой до портов России. Это отразилось на рынке, но сейчас темпы поставок стабилизировались», — подчеркнул эксперт.
Красильников предположил, что в ближайшее время связанных с картофелем «ценовых аномалий» не возникнет.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил о подорожании картофеля за год на 92%. Он призвал регулировать цены на овощ на государственном уровне.