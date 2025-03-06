«Взгляд»: законопроект о местном самоуправлении должен помочь найти баланс

В Госдуме обсудили новый законопроект о местном самоуправлении. Он реализует статью 132.3 Конституции РФ, объединяющую органы местного самоуправления и государственной власти в единую систему публичной власти. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Разумова в беседе с газетой «Взгляд» объяснила суть нововведений.

Она рассказала, что закон предусматривает три группы полномочий для органов местного самоуправления: неотъемлемые (бюджет, налоги), передаваемые субъектам (ЖКХ, теплогазоснабжение) и те, которые могут быть делегированы на муниципальный уровень региональными властями (безопасность дорожного движения, генпланы, землепользование). Такая схема, на ее взгляд, поможет найти баланс между уровнем субъекта и местного самоуправления.

Председатель комиссии по территориальному развитию Общественной палаты Андрей Максимов подчеркнул, что обсуждение с муниципалитетами было ключевым. Оно позволило учесть региональные особенности и предложения местных жителей.