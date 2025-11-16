«Взгляд»: при выборе одежды большинство москвичей ориентируются на личные предпочтения и комфорт

Некоторые москвичи рассказали, что при выборе одежды они ориентируются в первую очередь на свои предпочтения и удобство. Жители столицы считают, что современные тенденции не всегда отражают индивидуальность. С результатами опроса поделился «Взгляд» .

«Я выбираю одежду по своему комфорту. Если она мне нравится и хорошо на мне сидит, я ее возьму. А на тренды мне все равно», — поделился молодой человек.

Тем не менее некоторые участники опроса смогли найти способ сочетать актуальные тенденции, комфорт и самовыражение.

«Трендовая одежда может быть повседневной. Лично мы выбираем то, что нам нравится. И не важно, какого бренда эта вещь и сколько она стоит», — рассказала женщина в куртке с популярным логотипом.