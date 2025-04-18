Вытеснить чуждое. Власти сформировали совет для создания нового российского стиля
Совет по новому стилю России возглавила Ямпольская
Советница президента Елена Ямпольская объявила о начале разработки нового российского стиля в сфере государственных визуальных коммуникаций. Такую информацию предоставила пресс-служба Национального центра «Россия».
Предложение по формированию нового российского стиля поддержал, как отметила Ямпольская, глава государства Владимир Путин. По словам чиновницы, стиль должен будет изменить общественное пространство «абсолютно везде» в России. Таким образом будет вытесняться «чуждая России западная символика и идентичность».
Как рассказала Ямпольская на совещании в центре «Россия», новый российский стиль будет создаваться «с опорой на традиционные ценности и культурный код России». Чиновница предлагала сформировать такой стиль и в ноябре 2024 года, идею поддерживал замглавы Минпромторга Василий Шпак.
По данным на сайте центра, к работе над новым стилем привлекли ряд государственных вузов, в том числе РАНХиГС и Высшую школу экономики.
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