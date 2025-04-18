Вытеснить чуждое. Власти сформировали совет для создания нового российского стиля

Предложение по формированию нового российского стиля поддержал, как отметила Ямпольская, глава государства Владимир Путин. По словам чиновницы, стиль должен будет изменить общественное пространство «абсолютно везде» в России. Таким образом будет вытесняться «чуждая России западная символика и идентичность».

Как рассказала Ямпольская на совещании в центре «Россия», новый российский стиль будет создаваться «с опорой на традиционные ценности и культурный код России». Чиновница предлагала сформировать такой стиль и в ноябре 2024 года, идею поддерживал замглавы Минпромторга Василий Шпак.

По данным на сайте центра, к работе над новым стилем привлекли ряд государственных вузов, в том числе РАНХиГС и Высшую школу экономики.

Ранее выставку русской национальной одежды открыли в Можайске.