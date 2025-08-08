Сегодня 13:52 Выступление фокусника в районной администрации Ростовской области назвали импровизацией 0 0 0 Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

Неожиданный показ фокусов устроили в зале администрации Зимовниковского района Ростовской области. Перед чиновниками выступал иллюзионист в красном костюме и шляпе. Под аплодисменты он демонстрировал исчезновение лоскутов ткани, появление белого голубя и множества зонтиков.

Видео перформанса фокусника в красном опубликовал«Подъем». Представители администрации после этого дали комментарий журналистам, объяснив, что случившееся было «сплошной импровизацией».

По словам собеседников издания, иллюзионист «просто попросился прорекламировать 8-минутное выступление».

Начальник противокоррупционного отдела Наталья Чупринина при этом особо подчеркнула, что за фокусы никто не платил.

В качестве рекламы, так сказать. Чтобы люди, которые там присутствовали, могли передать руководителям сельхозпредприятий, что, может быть, кого-то заинтересует. Наталья Чупринина

«Естественно, его выступления платные, на коммерческой основе, ну, а это вот было чисто представление его услуг. Выступление хорошее. Это сплошная импровизация была», — заключила она.