Выступление фокусника в районной администрации Ростовской области назвали импровизацией

Неожиданный показ фокусов устроили в зале администрации Зимовниковского района Ростовской области. Перед чиновниками выступал иллюзионист в красном костюме и шляпе. Под аплодисменты он демонстрировал исчезновение лоскутов ткани, появление белого голубя и множества зонтиков.
Видео перформанса фокусника в красном опубликовал«Подъем». Представители администрации после этого дали комментарий журналистам, объяснив, что случившееся было «сплошной импровизацией».
По словам собеседников издания, иллюзионист «просто попросился прорекламировать 8-минутное выступление».
Начальник противокоррупционного отдела Наталья Чупринина при этом особо подчеркнула, что за фокусы никто не платил.
В качестве рекламы, так сказать. Чтобы люди, которые там присутствовали, могли передать руководителям сельхозпредприятий, что, может быть, кого-то заинтересует.
Наталья Чупринина
«Естественно, его выступления платные, на коммерческой основе, ну, а это вот было чисто представление его услуг. Выступление хорошее. Это сплошная импровизация была», — заключила она.
