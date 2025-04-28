Выставку, посвященную 80-летию Победы в ВОВ, организуют в Петропавловской крепости

В мае Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ совместно с Санкт-Петербургским региональным отделением движения «Бессмертный полк России» организует выставку, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Посетители экспозиции смогут познакомиться с редкими материалами о блокаде Ленинграда и подвигах советских солдат на фронте. Отдельные стенды расскажут об освобождении Европы от нацизма бойцами Красной армии.
С 5 по 16 мая уличная выставка развернется на территории Иоанновского равелина Петропавловской крепости. Среди организаторов — районные издания Северной столицы, а также «Петербургский дневник» и «Вечерний Санкт-Петербург».
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