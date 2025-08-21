Выставка животных из приютов пройдет 24 августа в московском Центре дизайна ARTPLAY

Фонд содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным «Подарок судьбы» объявил о проведении выставки — пристройства домашних животных из приютов. Мероприятие состоится 24 августа 2025 года в московском Центре дизайна ARTPLAY.

Событие призвано помочь найти дома для кошек и собак, а также изменить общественное мнение о беспородных питомцах. Посетителей ждут около 60 собак и 70 кошек, здоровых, вакцинированных и готовых переехать в новую семью. Будущие владельцы пройдут консультацию с представителем фонда и специалистом-зоопсихологом, а также подпишут договор ответственного содержания, предъявив паспорт.

Приходить на выставку могут не только желающие обзавестись питомцем, но и те, кто хочет расслабиться и зарядиться позитивом от общения с пушистыми друзьями. Посетители могут узнать о формах волонтерства и поучаствовать в сборе гуманитарной помощи для приютов. Вход свободный и бесплатный.