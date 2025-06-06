Выставка в честь летчика Кожедуба открылась на Поклонной горе

В музее Победы на Поклонной горе представлена экспозиция, посвященная 105-летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба. Среди экспонатов — уникальные документы и фотографии, которые были вывезены из страны в 90-е годы, написал сайт телеканала «Звезда» .

Один из ключевых предметов выставки — красная папка с личным архивом прославленного аса. Эти материалы долгое время хранились в канадских архивах, а затем были выставлены на аукцион. Коллекция, включающая в себя редкие снимки и письма, ушла с молотка за символическую сумму.

Нашедшие эти реликвии соотечественники в Канаде передали их в музей. Теперь посетители могут увидеть подаренные Кожедубу открытки от Леонида Брежнева, а также фото общения летчика с рабочими коллективами и солдатами.

Иван Кожедуб, летавший на истребителях «Лавочкин» во время Великой Отечественной войны, провел 120 воздушных боев и сбил 62 вражеских самолета. Его наследие теперь доступно для изучения в Москве.