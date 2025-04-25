Выставка «Помним» откроется в Самаре

В самарском выставочном зале Союза художников России пройдет экспозиция под названием «Помним». Событие приурочено к 80-летию Великой Победы. Об этом сообщил портал volga.news .

Областной проект представит работы современных мастеров и произведения ушедших художников

«Мы специально включили в экспозицию произведения ушедших художников, чтобы их голоса, как эхо, звучали рядом с современными работами, ведь это наша общая память», — цитирует организаторов RT.

Посетить выставку можно будет с 30 апреля по 30 мая.