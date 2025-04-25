Выставка «Помним» откроется в Самаре
В самарском выставочном зале Союза художников России пройдет экспозиция под названием «Помним». Событие приурочено к 80-летию Великой Победы. Об этом сообщил портал volga.news.
Областной проект представит работы современных мастеров и произведения ушедших художников
«Мы специально включили в экспозицию произведения ушедших художников, чтобы их голоса, как эхо, звучали рядом с современными работами, ведь это наша общая память», — цитирует организаторов RT.
Посетить выставку можно будет с 30 апреля по 30 мая.
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