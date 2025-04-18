Выставка о борьбе с эпидемиями открылась в Петербурге

В Петербурге начала работу уникальная экспозиция, посвященная тяжелым сражениям советских воинов с эпидемиями во время Великой Отечественной войны. Об этом написал peterburg2 .

Выставка предлагает погрузиться в атмосферу прошлого и узнать больше о жизни солдат на фронте.

Событие призвано напомнить посетителям о важности здоровья как для отдельных людей, так и для целых народов.