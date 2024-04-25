Выставка к 300-летию Российской академии наук открылась в Москве | 360°

Общество 25 апреля 2024, 15:51 Выставка к 300-летию Российской академии наук открылась в Москве

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Выставка, посвященная 300-летию Российской академии наук, открылась 24 апреля в стенах Совета Федерации РФ в Москве. Об этом сообщил портал «Государственные новости» со ссылкой на Telegram-канал сенатора Александра Волошина.

На мероприятии зампред Совфеда Константин Косачев поблагодарил тех, кто помогает сохранять наследие отечественных ученых и развивать науку в России. Он добавил, что поддержка РАН является одним из главных приоритетов работы сенаторов.

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Отмечается, что в церемонии открытия выставки также приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и академик РАН Геннадий Красников.