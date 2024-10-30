Выставка иконы с перенесением мощей Александра Невского пройдет в Петропавловской крепости

Историк из Санкт-Петербурга Роман Соколов проведет лекцию в Иоанновском равелине Петропавловской крепости. Мероприятие, посвященное теме «Пребывание святых мощей в крепости Орешек. Архивные свидетельства и обнаруженные артефакты», пройдет 5 ноября, сообщает сайт Gazeta.spb .

Отмечается, что лекция будет совмещена с выставкой уникальной иконы с изображением сцены перенесения мощей святого Александра Невского. По мнению исследователей, ее написали непосредственно в момент самого события, которое происходило в крепости Орешек.