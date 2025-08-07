Выставка «Дневники Победы» откроется возле администрации Фрунзенского района Петербурга

Передвижная уличная экспозиция «Дневники Победы» начнет свою работу 8 августа в 12:00 у здания администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Это событие приурочено к завершению битвы за Ленинград 9 августа 1944 года. Экспозицию подготовила газета «Петербургский дневник» совместно с районными изданиями Северной столицы, Национальным центром исторической памяти при президенте России и региональным отделением «Бессмертного полка России».

В основе проекта — более двадцати материалов о стойкости и мужестве защитников Ленинграда. Публикации опираются на редкие архивные документы и воспоминания ветеранов.

Выбор места для выставки не случаен: Пражская улица названа в честь освобожденной советскими войсками Праги. После Фрунзенского района выставка продолжит свое путешествие по другим районам Санкт-Петербурга.