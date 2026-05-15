Высокую угрозу пожаров спрогнозировали в Курганской области

Высокий риск возникновения пожаров ожидается в Курганской областис 16 по 19 мая. Экстренные службы предупредили жителей региона о возможной опасности и призвали соблюдать меры предосторожности, сообщил URA.RU .

Из-за теплой и сухой погоды в этот период возгорание может быстро распространиться на большие территории. В экстренных службах напомнили, что в этот период запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность.

Жителей просят быть предельно осторожными при отдыхе на природе и на дачных участках. При обнаружении пожара необходимо немедленно звонить по номерам 112 или 101.