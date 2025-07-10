Высокая ставка пугает. Под какой процент россияне готовы взять ипотеку

Почти четверть россиян согласятся взять ипотеку, если кредитная ставка составит от 4 до 6%. К таким выводам пришел Telegram-канал 360.ru совместно с сервисом Anketolog.

Согласно результатам проведенного ими исследования, примерно 28% россиян планируют взять ипотеку, но пока не определились с датой. Четкое желание купить квартиру в рассрочку в ближайшие три года выразили 25% респондентов, а остальные 47% заявили об отсутствии планов на приобретение жилья.

Многих жителей России пугает высокая ставка, но число желающих взять ипотеку сильно увеличится, если процент будет не таким высоким.

Исследование продемонстрировало, что позволить покупку жилья под 10-12% могут только 1,6% граждан. На ставку 4-6% согласились 24,8% респондентов, а на ставку до 3% — 34,4% опрошенных. Еще 17,5% россиян сообщили, что в принципе не готовы к ипотеке.

Также респонденты рассказали о том, какой ежемесячный платеж будет для них комфортным. На сумму в 40-60 тысяч рублей согласились только 3,1% россиян, а на 20-40 тысяч — каждый пятый опрошенный. Выплаты в 10-20 тысяч назвали приемлемыми 41% граждан, а до 10 тысяч — 32,8% респондентов.