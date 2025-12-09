Вышли новые треки праздничного шоу VK ПОД ШУБОЙ

VK Records спродюсировал сборник треков для новогоднего шоу VK ПОД ШУБОЙ. Трансляция состоится 26 декабря на VK Видео — там же доступные первые вышедшие композиции.

Так, группа «Динамит» и BLIZKEY выпустили фит на песню «Моя Ми» — дуэт вдохнови диджейским миксом, в котором соединились треки артистов. Музыканты увидели его в Сети и решили оформить в полноценную новогоднюю композицию.

«„МояМи“ я писал как трек, который распирает изнутри. Когда его смешали с треком BLIZKEY, я впервые услышал, что моя энергия может звучать иначе — шире, мощнее. Поэтому идея дуэта родилась абсолютно естественно», — рассказал солист группы «Динамит» Илья Зудин.