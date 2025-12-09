Вышли новые треки праздничного шоу VK ПОД ШУБОЙ
VK Records спродюсировал сборник треков для новогоднего шоу VK ПОД ШУБОЙ. Трансляция состоится 26 декабря на VK Видео — там же доступные первые вышедшие композиции.
Так, группа «Динамит» и BLIZKEY выпустили фит на песню «Моя Ми» — дуэт вдохнови диджейским миксом, в котором соединились треки артистов. Музыканты увидели его в Сети и решили оформить в полноценную новогоднюю композицию.
«„МояМи“ я писал как трек, который распирает изнутри. Когда его смешали с треком BLIZKEY, я впервые услышал, что моя энергия может звучать иначе — шире, мощнее. Поэтому идея дуэта родилась абсолютно естественно», — рассказал солист группы «Динамит» Илья Зудин.
Бьянка и Минаева работали над фитом и клипом на песню народного хора «Ой, мороз, мороз».
«Сначала мы записывали трек в студии, просто ловили настроение. А потом уже не могли остановиться — и это самые настоящие, живые моменты! Так и пришли к идее дуэта», — отметила Бьянка.
Любовь Успенская и MAYOT записали фит на песню «Пропадаю я» — процесс прошел легко, в атмосфере взаимного уважения.
В рамках ежегодного проекта VK ПОД ШУБОЙ популярные артисты объединяются в неожиданные дуэты и представляют знакомую классику в новом исполнении. Впервые шоу прошла в 2022 году.