Выручка компьютерных клубов в России выросла почти до 800 тысяч рублей

Медианная выручка одного компьютерного клуба в России в третьем квартале 2026 года достигла почти 800 тысяч рублей, увеличившись на 5,5%. Об этом со ссылкой на данные Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ) сообщило ИА НСН .

По данным исследования, приток новых клиентов вырос на 7,4% — до 208 человек в месяц на одно заведение, а число игровых сессий поднялось на 11%, достигнув 2,7 тысячи. Годовая выручка всего киберспортивного сегмента в стране увеличилась на 22%.

Популярность клубов связана с подорожанием комплектующих для домашних ПК, объяснил НСН руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов. По его словам, площадки предоставляют уже настроенное мощное оборудование и игровые новинки, а также служат местом молодежного досуга и командных тренировок.