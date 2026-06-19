Выпускник из Арзамаса Матвей Юшин, сдавший ЕГЭ по истории на 100 баллов, поделился эмоциями от успела

Выпускник из Арзамаса Матвей Юшин, сдавший ЕГЭ по истории на 100 баллов без помощи репетиторов, поделился с newsnn.ru подробностями своей подготовки и эмоциями от успеха. По его словам, о результате он узнал в личном кабинете на «Госуслугах», и первой его реакцией была радость, хотя изначально он не рассчитывал на идеальный результат, понимая, насколько строгими могут быть проверяющие второй части экзамена.

Сам вариант экзаменационной работы выпускник оценил как «нормальный», отметив, что он не был рассчитан на то, чтобы «завалить» учеников. Тем не менее, для успешного выполнения заданий требовалось вспомнить множество фактов, выстроить логические цепочки и привести фамилии не самых очевидных исторических деятелей. Свой выбор в пользу истории Матвей объяснил тем, что этот предмет хорошо сочетается с обществознанием, подходит ему по складу ума и представляет личный интерес.

Подготовка к экзамену началась еще в 10 классе, но носила нерегулярный характер. Как подсчитал сам выпускник, суммарно она заняла около четырех месяцев полноценной, почти ежедневной работы, которая и позволила ему добиться столь высокого результата.