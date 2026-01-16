Выплаты донорам крови в Нижегородской области станут выше

В Нижегородской области будут увеличены размеры выплат донорам крови. Это решение было принято в рамках реализации национальных проектов, направленных на улучшение жизни граждан, написал сайт pravda-nn.ru .

Помимо этого, в регионе продолжается активная работа по благоустройству территорий, развитию инфраструктуры и поддержки местных жителей. Например, в Вознесенском округе начался ремонт дорог, а в поселке Теша Навашинского округа открылся новый фельдшерско-акушерский пункт.

Также стоит отметить, что в Нижегородской области активно развиваются проекты в сфере туризма, культуры и образования. Эксперты ознакомились с туристическим потенциалом области, а фольклорная экспедиция продолжает свою работу.