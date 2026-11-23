Российские рыбаки в 2026 году добыли 99 327 тонн лосося при прогнозе в 227 тысяч тонн. Об этом в интервью KP.RU сообщил научный руководитель ВНИРО Михаил Глубоковский.

По словам ученого, путина стала провальной во всей северной части Тихого океана: с аналогичной проблемой столкнулись США, Канада и Япония. Наибольший спад пришелся на горбушу — вместо 106 тысяч тонн на Дальнем Востоке выловили почти 42 тысячи тонн.

Главной причиной сбоя специалисты считают нагрев океана в районах нагула рыбы на шесть градусов. Из-за температурной аномалии изменилась кормовая база, поэтому лосось не дошел до нерестовых рек.

Для повышения точности оценок институт меняет методику расчетов и внедряет цифрового двойника промысла.