Вылеченный в Москве американец рассказал, чем его кормили при лечении в Склифе

Поставленный на ноги московскими врачами житель США Парвизи признался, что скучает по блинчикам, которыми его кормили на завтрак в НИИ имени Склифосовского. Об этом он рассказал в видеоролике, который оказался в распоряжении РИА «Новости» .

Парвизи отметил, что выбрал именно эту больницу из-за врачей. Он и его семья знали, к кому едут и кто будет проводить ему операцию. Американец добавил, что в больнице царит доброжелательная атмосфера. Также отметил слаженную работу команды.

«Каждое утро женщина, приходившая убирать палату, сначала проверяла, сплю я или нет, чтобы не беспокоить меня. Прекрасным было и питание, особенно завтраки и блинчики, я уже по ним скучаю», — сказал он.

После операции Парвизи посещал сеансы массажа и барокамеру, чтобы быстрее восстановиться. Он обратился в московским врачам из-за травмы позвоночника. Кроме того, у него одна нога почти перестала работать.