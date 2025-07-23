Выявлена угроза от незаконного хранения птичьего помета в Комсомольске-на-Амуре

Природоохранная прокуратура Комсомольска-на-Амуре начала проверку из-за обнаружения большого количества птичьего помета около местной птицефабрики. Сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов в интервью для КомсаNews отметил канцерогенную природу птичьего помета и необходимость соблюдения условий для его безопасного разложения.

Специалисты Россельхознадзора и Росреестра анализируют законность хранения отходов и их возможный вред для экологии. При обнаружении нарушений будут приняты соответствующие меры, включая компенсацию ущерба окружающей среде.

«Без соблюдения этих требований помет становится источником экологических проблем», — заявил Фролов. Например, при неправильном размещении на полях помет может стать рассадником личинок мух, что приведет к их размножению и создаст неприятные условия для жителей.

Кроме того, вымывание помета в подземные воды может вызвать загрязнение питьевой воды. Мухи могут переносить инфекции на продукты и жилые территории.

Фролов подчеркнул, что птичий помет может содержать возбудителей инфекций, которые при неправильной утилизации могут распространиться на соседние участки, угрожая здоровью людей.