Выходные пройдут без осадков в Саратовской области

На территории Саратовской области в выходные, 19 и 20 сентября, и в понедельник, 21 сентября, ожидается малооблачная погода без осадков. Синоптик первой категории регионального Гидрометцентра сообщила корреспонденту телеканала «Саратов 24» , что среднесуточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на несколько градусов.

В ночные и утренние часы в отдельных районах Саратовской области возможен туман. Ветер будет дуть с южных направлений со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

В субботу, 26 сентября, ночью по региону ожидается от 6 до 11 градусов тепла (в Саратове — до 7). Днем воздух прогреется до 20–25 градусов (до 22 градусов в областном центре).

В воскресенье температурный режим сохранится: ночи будут такими же (6–11 градусов), а днем потеплеет до 21–26 градусов (до 24 градусов в Саратове).

В понедельник утром температура составит от 5 до 10 градусов (до 11 градусов в городе), днем — от 21 до 26 градусов (до 25 градусов в Саратове).

Температура воды в Волге у Саратова держится на отметке 17,8 градуса. Пожарная обстановка в большинстве районов характеризуется вторым и третьим классом опасности, местами зафиксирован первый класс.