Выход фильма-сказки «Аленький цветочек» анонсировали на фестивале «Горький fest»

В России планируют адаптировать полнометражный фильм-сказку «Аленький цветочек». Об этом рассказала гендиректор компании «Марс Медиа» Юлия Иванова на фестивале «Горький fest», сообщила «Национальная служба новостей».

По ее словам, съемки картины стартуют в 2026 году. Режиссером и креативным продюсером фильма выступит Юлия Трофимова, автором сценария станет Дана Жанэ. Актерский состав пока не называется.

Отмечается, что фестиваль нового российского кино «Горький fest» проходит в Нижнем Новгороде с 12 по 18 июля.