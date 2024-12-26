Выгода до 30%. Как сэкономить на приготовлении новогодних салатов

Ни один новогодний стол в России не обходится без традиционных салатов. Аналитики «Пятерочки» подсчитали, как сэкономить при покупке ингредиентов до 30%.

Самый популярный салат у россиян в Новый год — «Оливье». В среднем, чтобы приготовить два килограмма блюда, нужно потратить 451 рубль. Килограмм «Сельди под шубой» обойдется в 138 рублей, а крабовый салат — в 284.

Однако можно и оптимизировать расходы, купив продукты не известных брендов, а собственных торговых марок. Тогда самый бюджетный «Оливье» — в Восточном федеральном округе — обойдется всего в 311 рублей за два килограмма, «Сельдь под шубой» — в 116 рублей за килограмм, а крабовый салат — в 202. Второе предложение особенно актуально для жителей Поволжья и южных регионов России.

А тех, кому среди предновогодних хлопот стоять у плиты некогда, выручает готовая еда. Выгоднее всего покупать уже приготовленный «Оливье» — он на 6% дешевле «Сельди под шубой» и на 11% — крабового салата.

Цены на продукты актуальны на первую неделю декабря.