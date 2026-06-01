«Выберу.ру»: в среднем россияне тратят 14,8 тысячи рублей в месяц на бытовой комфорт

Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» сообщили «Известиям» , что в среднем жители России тратят 14,8 тысячи рублей в месяц на услуги и сервисы, которые помогают экономить время и снижать бытовую нагрузку.

В исследовании участвовали три тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Самой востребованной услугой стала доставка еды и продуктов: ею ежемесячно пользуются 54% опрошенных. В среднем такие расходы составляют 6,2 тысячи рублей в месяц, а в крупных городах — 9,1 тысячи рублей.

На втором месте по популярности оказались платные подписки на цифровые сервисы: музыкальные платформы, онлайн-кинотеатры, облачные хранилища. Их ежемесячно оплачивают 38% участников исследования, тратя в среднем 2,4 тысячи рублей в месяц. Часть респондентов призналась, что продолжает платить за сервисы, которыми пользуется редко.

Еще одной востребованной категорией стали поездки на такси вместо общественного транспорта. Такой вариант регулярно выбирают 36% опрошенных, чтобы избежать пересадок и ожидания транспорта. В среднем на такие поездки россияне тратят 7,8 тысячи рублей в месяц.

Примечательно, что группа респондентов от 25 до 34 лет оказалась наиболее активным потребителем практически всех сервисов комфорта.

Согласно исследованию, 41% участников считает такие траты оправданными и влияющими на качество жизни. Еще 33% называют их эмоциональной необходимостью, помогающей снизить усталость. При этом 26% респондентов периодически испытывают чувство вины из-за расходов на сервисы, которые могли бы заменить самостоятельно.