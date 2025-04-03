«Выберу.ру»: почти 50% россиян мечтают не работать и жить на пассивный доход

На втором месте среди финансовых стремлений оказалась мечта о самореализации путем создания чего-то значительного (21%). Желание приобрести недвижимость, будь то квартира на побережье, в Москве или за рубежом, привлекает 13% опрошенных. Для 10% важной целью является открытие своего дела, например кафе, магазина или студии. О кругосветном путешествии как главной цели заявили 9%.

Чтобы воплотить свою мечту в жизнь, 8% участников посчитали достаточным иметь сумму до миллиона рублей, 12% оценили необходимые средства в пределах от одного до пяти миллионов рублей, 31% назвали диапазон от пяти до 15 миллионов рублей, 32% — от 15 до 50 миллионов рублей, а 17% — более чем 50 миллионов рублей.