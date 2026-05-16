«Выберу.ру»: наибольшая доля семейных трат приходится на пятницу и субботу

Эксперты портала «Выберу.ру» пришли к выводу, что пятница и суббота представляют собой наибольшую угрозу для семейного бюджета. Об этом сообщил «7Дней.ru» .

По данным аналитиков, именно в эти дни недели совершается большинство крупных и незапланированных покупок.

Так, в пятницу совершают самые крупные или незапланированные покупки 28% опрошенных, в субботу — 26%. Чаще всего средства расходуются на досуг, рестораны и онлайн-покупки — на указанные категории приходится 42% всех расходов в эти дни.