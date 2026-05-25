«Выберу.ру»: корги и хаски оказались самыми затратными породами собак

Согласно исследованию финансового маркетплейса «Выберу.ру», опубликованному в «Известиях» , расходы на содержание домашних животных увеличились у почти половины россиян. Среди собак самыми затратными оказались беспородные животные, корги и хаски, а среди кошек — бенгальские, абиссинские и ориентальские породы.

В опросе участвовали три тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет, имеющих кошек или собак. Респонденты сравнили текущие расходы с прошлогодними и указали, какие статьи затрат стали более значимыми.

Результаты показали, что 49% владельцев животных отметили рост расходов на питомцев. Еще 32% заявили о практически неизменных тратах, а 19% заметили их сокращение.

Средний ежемесячный бюджет на содержание животного также вырос. Если в прошлом году он составлял около 5,2 тысячи рублей, то сейчас достиг примерно 6,8 тысячи рублей. При этом 27% респондентов укладываются в сумму до 4 тысяч рублей в месяц, 46% тратят от 4 до 8 тысяч рублей, а еще 27% — более 8 тысяч рублей.

«Структура расходов за год заметно изменилась. Если ранее в числе основных трат лидировали корм, ветеринарные услуги и поездки с животными, то теперь на первый план выходят поведенческие и развивающие услуги», — отметили аналитики.