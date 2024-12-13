«Выберу.ру»: более половины россиян сообщили, что их дети сталкивались с мошенниками

Свыше 50% россиян заявили, что их дети сталкивались с активностью аферистов перед праздниками. В декабре 42% родителей уже предупредили ребенка об увеличении числа атак мошенников. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков финансового маркетплейса «Выберу.ру».