«Выберу.ру»: более половины россиян сообщили, что их дети сталкивались с мошенниками

Свыше 50% россиян заявили, что их дети сталкивались с активностью аферистов перед праздниками. В декабре 42% родителей уже предупредили ребенка об увеличении числа атак мошенников. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков финансового маркетплейса «Выберу.ру».
Результаты исследования показали, что в 52% ситуаций злоумышленники пытались взломать аккаунты несовершеннолетних в мессенджерах с помощью вредоносных ссылок. В 25% случаев злоумышленники хотели получить данные банковских карт родителей, общаясь якобы от лица известных блогеров. Еще 15% преступников предлагали детям купить специальные «зимние бонусы» по выгодной цене в приложениях, где играет ребенок.
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