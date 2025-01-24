Ввести бесплатный проезд для студентов с детьми предложили в Госдуме

Депутат Государственной Думы Яна Лантратова выступила с инициативой введения льготы для студентов, имеющих детей. Она предложила компенсировать 100% стоимости проезда на всех видах общественного транспорта. Копия ее обращения, направленного заместителю председателя Правительства России Дмитрию Чернышенко, имеется в распоряжении RT .

Молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет составляют значительную долю студентов, обучающихся по программам высшего образования. Именно на эту возрастную категорию возлагается основная ответственность за увеличение рождаемости. По мнению Лантратовой, студенты, находящиеся на этапе создания семьи, особенно уязвимы из-за необходимости совмещать образовательные, трудовые и семейные обязанности.

Лантратова предлагает рассмотреть введение льготы для студентов с семьями и детьми в форме компенсации в размере 100% за услуги проезда на общественном транспорте внутри региона, где расположена образовательная организация. Ожидается, что данная льгота будет предоставлена студентам очных отделений высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования.