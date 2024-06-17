ВЦИОМ: треть россиян симпатизирует байкерам
Большинство россиян, а именно 56%, не раздражают мотоциклисты, они относятся к байкерам нетрально или почти с симпатией. Об этом сообщил KP.RU со ссылкой на ВЦИОМ.
Еще 33% россиян относятся к мотоциклистам хорошо. Однако еще 10% — крайне негативно воспринимают субкультуру байкеров.
Наконец, 76% опрошенных заявили, что признаются, что байкеры создают опасные ситуации на дороге.
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