ВЦИОМ: семь из 10 россиянок не хотят строить семью с мужчиной, который живет с родителями

Аналитический центр ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что большинство россиянок не готовы начинать отношения с мужчиной в возрасте 30–40 лет, который продолжает жить с родителями. С результатами исследования ознакомился сайт kp.ru .

«В российском обществе взросление по-прежнему происходит довольно рано на фоне мировых трендов и вопреки существующим стереотипам о молодежи», — прокомментировала эксперт ВЦИОМ Татьяна Смак.

Согласно опросу, 70% женщин заявили, что не стали бы заводить отношения с мужчиной 30–40 лет, живущим с родителями. Лишь 16% россиянок готовы рассмотреть такой союз.

Мужчины в этом вопросе оказались менее категоричны. 41% опрошенных мужчин сообщили, что их не смущает женщина 30–40 лет, продолжающая жить с родителями, тогда как 39% не стали бы строить отношения с такой партнершей.

Исследование также показало, что в среднем россияне начинают жить отдельно от родителей в 21 год. При этом 73% опрошенных сочли неприемлемым, чтобы взрослый мужчина постоянно следовал советам матери по жизненно важным вопросам.