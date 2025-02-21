ВЦИОМ: профессия инженера становится все более престижной среди россиян

Исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленное Константином Абрамовым на Форуме будущих технологий, показало рост престижа инженерных профессий среди россиян. Об этом написал «ФедералПресс».

Согласно данным опроса, в 2023 году 65% респондентов считали эту профессию престижной, а в 2024 году этот показатель увеличился до 72%. Несмотря на некоторое снижение до 64% в 2025 году, общая тенденция остается положительной.

Особенно заметно изменение отношения к инженерным профессиям среди молодежи. Миллениалы все реже связывают инженерное дело исключительно с мужчинами, что делает эту сферу более привлекательной для женщин. Они также считают, что успех в инженерии зависит не столько от врожденного таланта, сколько от упорства и трудолюбия, что расширяет доступ к профессии для большего числа людей.

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