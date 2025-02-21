ВЦИОМ: профессия инженера становится все более престижной среди россиян

Согласно данным опроса, в 2023 году 65% респондентов считали эту профессию престижной, а в 2024 году этот показатель увеличился до 72%. Несмотря на некоторое снижение до 64% в 2025 году, общая тенденция остается положительной.

Особенно заметно изменение отношения к инженерным профессиям среди молодежи. Миллениалы все реже связывают инженерное дело исключительно с мужчинами, что делает эту сферу более привлекательной для женщин. Они также считают, что успех в инженерии зависит не столько от врожденного таланта, сколько от упорства и трудолюбия, что расширяет доступ к профессии для большего числа людей.