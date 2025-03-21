ВЦИОМ: переговоры по Украине подогрели интерес населения к новостному контенту

Доверие населения стабилизируется к некоторым источникам информации. Такую тенденцию зафиксировали специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в начале текущего года. Об этом рассказала глава медиацентра организации Яна Ширяева в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

По словам эксперта, к главным причинам роста спроса населения на новостной контент относятся переговоры по теме украинского конфликта. Это может существенно повлиять на развитие медиаграмотности. Люди стремятся понять механизмы крупных геополитических событий, что влечет за собой повышенный спрос на информацию, в том числе из традиционных источников.