ВЦИОМ: около половины россиян поддерживает введение эвтаназии для неизлечимо больных

По данным опроса ВЦИОМ, около половины россиян выступают за легализацию эвтаназии для пациентов с неизлечимыми болезнями. Об этом сообщил сайт KP.RU.

На данный момент в России законодательно запрещено осуществление добровольного ухода из жизни посредством медицинских инъекций. Сторонников легализации насчитывается 49%, и этот показатель аналогичен результатам пяти лет назад.

Против определения эвтаназии высказалась треть участников опроса. Положительное отношение к этой практике более всего наблюдается у молодых и зрелых людей в возрасте от 18 до 44 лет, живущих в крупных городах с населением более ста тысяч.

Что касается противников эвтаназии, то это чаще всего пожилые люди старше 60 лет, проживающие в Северо-Кавказском федеральном округе и в сельской местности.

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