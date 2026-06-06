ВЦИОМ назвал отличия современной молодежи от поколения 1990-х
ВЦИОМ: современная молодежь отличается от поколения 1990-х
Современная молодежь отличается по типу взросления от россиян, чья молодость пришлась на 1990-е годы. Об этом «Ленте.ру»сообщил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.
По его словам, в 90-е молодежь воспринималась как поколение выживания, а нынешние молодые люди более требовательны к среде и качеству жизни. Они ориентированы на соответствие жизни внутренним ценностям и личный комфорт.
«Образ молодежи стал гораздо более конструктивным: молодым людям приписывают стремление учиться, строить хорошие отношения, работать, создавать семью, заниматься интересным делом. Молодежь не воспринимается через призму потребления или меркантильности», — подчеркнул Абрамов.
При этом ранее глава ВЦИОМ заявил 360.ru, что у молодого поколения есть отложенное взросление. Во многом это связано с экономическими факторами.