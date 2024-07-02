ВЦИОМ: каждый второй россиянин мечтает побывать в автомобильном путешествии

Специалисты ВЦИОМ провели опрос и выяснили, как россияне относятся к автомобильным путешествиям. Мечтают отправиться в такую поездку половина респондентов, сообщил сайт kp.ru .

При этом похвастаться таким опытом в течение последнего года смогли лишь 32% опрошенных. Существенная часть из них — мужчины в возрасте 25-44 лет, имеющие хорошее материальное положение.

А вот у женщин в возрасте 45-59 лет планы отправиться в путешествие на машине зачастую остаются мечтами. Речь идет о представительницах прекрасного пола с низким достатком.