ВЦИОМ: каждый второй россиянин мечтает побывать в автомобильном путешествии
Специалисты ВЦИОМ провели опрос и выяснили, как россияне относятся к автомобильным путешествиям. Мечтают отправиться в такую поездку половина респондентов, сообщил сайт kp.ru.
При этом похвастаться таким опытом в течение последнего года смогли лишь 32% опрошенных. Существенная часть из них — мужчины в возрасте 25-44 лет, имеющие хорошее материальное положение.
А вот у женщин в возрасте 45-59 лет планы отправиться в путешествие на машине зачастую остаются мечтами. Речь идет о представительницах прекрасного пола с низким достатком.
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