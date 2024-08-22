ВЦИОМ: большинство учеников с энтузиазмом восприняли идею поднятия флага в школах

Сотрудники ВЦИОМ выяснили, как ученики и их родители относятся к идее исполнения гимна и поднятия флага в школах. О результатах отчитался руководитель департамента политических исследований центра Михаил Мамонов, сообщило РАПСИ.
Так, 90% опрошенных детей с энтузиазмом восприняли соответствующую инициативу. Лишь 8% школьников заявили, что не понимают значимость нововведения.
Среди взрослых положительно оценили церемонию 88%. По мнению большинства родителей, поднятие флага и исполнение гимна способствуют развитию патриотизма, добавил Life.